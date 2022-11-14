Türkiye’de her yıl yüz binlerce kişi ehliyet alarak trafiğe çıkıyor.

2023 yılında Artan Maliyetler İçinde Bulunulan Durum Göz Önüne Alınarak Yapılacak Olan zam haberi ehliyet almak isteyenleri üzdü.

Sertifika almaya hak kazanan sürücü adaylar yılbaşından önce sertifikalarını ehliyete dönüştürerek yapılacak olan zamdan muaf olabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 7 ileri vites sürücü kursu uzman öğreticisi Hayriye Durular Zamlı fiyatlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların bir an önce sürücü kurslarına başvurmaları gerektiğini ifade etti.