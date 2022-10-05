Ekinözü kırsalında yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri Kaymakam Abdulhamit Bağış’ın da katıldığı kahvaltı programında bir araya geldi.

Yaklaşık 150 öğrenci Ekinözü Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Jandarma Komutanı Üsteğmen Sedat Yılmaz ve Emniyet Amiri Bahadır Taphasan’ın da katılımlarıyla Elbistan ilçesinde Sayit A Teras ta kahvaltı programına katıldı.

Kaymakam ve ilçe protokolüyle beraber kahvaltı yapmanın sevincini yaşayan öğrenciler, güne mutlu bir şekilde başladı.

Minik öğrenciler Elbistan Abdulhamit Han Pınarbaşı Mesire Alanı’nda da oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Elbistan Şehir Müzesi’ni de ziyaret etme şansı bulan öğrenciler, objeleri hayranlıkla inceledi.

Sosyal uyumluluk etkinliği kapsamında öğrencilerle farklı bir gün geçirmek istediklerini belirten Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bugün kırsal kesimde eğitim gören öğrencilerimizle kahvaltı programında bir araya geldik. Çocuklarımızın sosyal aktivitelerini sosyal uyumluluklarını pekiştirmek adına dolu dolu bir gün geçirmek adına güne kahvaltı programıyla başladık. Bunun hemen akabinde öğretmenlerimiz nezaretinde Pınarbaşı mesire alanı, park gezileri ve müze ziyareti ile öğrencilerimizle beraber farklı bir gün geçirmiş olacağız. Bu güzel organizasyonu düzenleyen milli eğitim müdürümüze, öğretmenlerimize, Elbistan şehir müzesi yetkililerine ve sofrasını bize açan Sait A Teras ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kırsalda yaşayan öğrencilerimizle böyle bir aktivitede bir araya gelmek onları ve bizi çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLİ Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ta: “Bugün Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencilerimizi Elbistan’da ki bir tesiste misafir ediyoruz. Etkinliğimizin amacı kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerimizin sosyal uyumlarına destek olmaktır. O yüzden öğrencilerimizi Elbistan'da misafir ediyoruz. Oyun alanları ve müze ziyaretiyle günü tamamlayıp öğrencilerimize farklı bir gün yaşatmayı amaçladık” ifadelerine yer verdi.

Etkinliklere katılan öğrenciler de, farklı bir gün yaşadıklarını belirterek kaymakam bağış, milli eğitim müdürü turaç ve öğretmenlerine teşekkür etti.