Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapalı köy okullarının köy yaşam alanlarına dönüştürülmesi projesi kapsamında Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi kırsalında yaşam alanına dönüştürülen okullarda açılan kurslar 7 den 70 bütün herkesin ilgi odağı oldu.

Ekinözü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde kullanılmayan köy okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi kapsamında köy yaşam alanlarına dönüştürüldü.

İlçe merkezine 18 kilometre mesafede olan kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki kullanılmayan okul binası da bunlardan bir tanesi.

İlçe milli eğitim müdürlüğü ile vatandaşların imece usulüyle eski okul tadilat edilip yaşam alanına dönüştürdü.

Halk eğitimi merkezi müdürlüğünce köy yaşam alanında öğrencilerin ve her yaştan vatandaşın faydalanabilmesi için bağlamadan, okuma yazma kursuna kadar birçok kurs açıldı.

Çiftlik Köyü Yaşam Alanı’nda bağlama kursuna yoğun ilgi gösterilirken, okuma yazma bilmeyen yaşlı vatandaşlar da okuma yazma kursuna katılarak okumayı yazmayı öğrendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç yaptığı değerlendirmede: “Bakanlığımız örgün eğitim çağındaki öğrencilerimizin eğitim haklarını sorunsuz bir şekilde yerine getirmelerini, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için her türlü desteği veriyordu. Gerek taşımalı eğitim kapsamındaki çocukların ücretsiz öğle yemeği ders kitapları, yardımcı kaynaklar konusunda bakanlığımız üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktaydı. Ama bu yıl buna tüm bu çalışmalara ek olarak bir de kapalı köy okullarını, köy yaşam merkezi olarak açarak köy halkıyla tekrar eğitimi yeniden buluşturma politikası yoluna gitti. Bu kapsamda biz de kapalı olan köy okulunu, tadilatını yaparak köy yaşam alanlarına dönüştürdük. Bunlardan ilkini Altın Yaprak’ta şehit öğretmenlerimiz anısına açtığımız yaşam alanıydı. İkincisini de burada Çiftlik Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğiyle birlikte ortaklaşa mahalle muhtarımız, Çiftlik Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Bakanlığımızın bize sağladığı imkanlarla da bu kurs merkezimizi açtık. Kurs merkezimizde, yetişkin halka yönelik, saz kursu, folklor kursu ve okuma yazma kursu var. Örgün eğitim çağındaki öğrencilerimiz için akşamları etüt merkezi olarak kullanıyoruz. Yıllardır okulları kapalı olan bu köy halkımız tekrardan köylerinde bir yaşam merkezi, bir okul açılmış olmasından dolayı çok mutlular. Bunu sağlamamız, bunu gerçekleştirmemiz için bize destek olan mahalle muhtarımız Hıdır Bey'e ve vakıf yöneticimiz Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Hıdır Taş ta (bağlama kursunda ayakta röportaj yapılan): “Yaklaşık 20 yıldır okulumuz kapalıydı. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın projesi kapsamında kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüzün destekleriyle burası yaşam alanına dönüştürüldü. Bağlama kursumuz var, yaşlı amca ve teyzelerimize okuma yazma kursumuz var. Folklor kursumuz var. Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kurdukları dernek ve vakıfların da destekleriyle okul binamız tadilat edilip yaşam alanına dönüştürüldü. Milli eğitim müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Yaşam alanında açılan kurslar sayesinde öğrenciler ve vatandaşlarımız bir araya gelmeye başladı. Taşımalı eğitim sistemine dahil olduğumuz için iki öğrenci birbirini göremiyordu ama şu an kurslar sayesinde herkes bir araya gelmeye başladı. Diyaloglar artmaya başladı, halkta memnuniyet var” diye konuştu.

Kurslara katılıp bağlama çalmayı öğrenen kursiyerler de, kırsal mahallede açılan bağlama kursunun kendileri için büyük bir imkan olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

İmkansızlıklar dolayısıyla zamanında okuma yazmayı öğrenemeyen Hasan Kara ile 80 yaşındaki Hasan Zülküflü’ de açılan kurs sayesinde okuma ve yazmayı öğrenmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.