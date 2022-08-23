Ekinözü ilçesine bağlı kırsal Türkmenler Mahallesi’nden 2001 yılında ayrılarak ayrı bir mahalle hüviyeti kazanan Ataköy Mahallesi Muhtarı İsmail Ay, Büğlek Mevkisi’ndeki meradan çıkan ve tarımsal sulamada kullanılan kaynak suyun ayrıldıkları için diğer köylüler tarafından Ataköy mahallesinin kullanımının engellendiğini söyledi.

Yaşanan sorunun çözümü için, o gün Elbistan’a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile görüşüp sorunlarını aktardıklarını belirten Muhtar Ay, “Mahir bey gittikten sonra kendi köylülerimizle yaşadığımız münakaşa sanki mahir beyle alakalıymış gibi yalan haberler yapıldı” dedi.

Ünal’ın sorunlarını dinlediğini ve çözüm için düğmeye basıldığını belirten Ay şunları söyledi:

“2001 yılına kadar Türkmenler Mahallesi olarak beraber köydük. Biz 2001 yılında Türkmenler Mahallesi’nden ayrılarak Ataköy olarak ayrı bir köy olduk. Ayrılıktan sonra arazi sulamasında sorun yaşamaya başladık. Türkmenler Mahallesinde yaşayanlar bize, “Siz bizden ayrıldınız, suda hakkınız kalmadı” dedi. Biz konuyu sayın bakanımız Mahir Ünal’a ilettik, Allah razı olsun sorunumuzu çözeceğini söyledi. Mahir bey alandan ayrıldıktan sonra kendi aramızda köylülerimizle tartışma yaşandı. Bunu yanlış haberler yaparak Mahir beyle alakalandırdılar. Mahir beyin olayla hiçbir alakası yoktur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, sorunumuzu dinledi ve çözeceğini söyledi. Allah razı olsun. Mahir bey gittikten sonra yaşanan olayı Mahir beyle alakalandırmaya çalıştılar. Olay kendi aramızdaki ihtilaftır” ifadelerini kullandı.

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