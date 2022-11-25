Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturma amacıyla anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Büyükşehir’e bağlı halk ekmek büfelerinde, unlu mamuller üzerinde ‘Ekmeğimiz Aşımız Kadınlar Baş Tacımız – Kadına Şiddete Karşı Birlikte Mücadele Edelim’ yazılı poşetlerle satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmayla Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtımı da yapılmış oldu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın etkileyici olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.