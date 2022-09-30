Yine Ekonomi Zirvesi kapsamında Kahramanmaraş ekonomisinin bir üst lige çıkması için nelerin farklı yapılabileceği, nelerin daha iyi yapılması gerektiği gibi konular masaya yatırılacak.

Gerçekleştirilen zirveyi Aksu Haber’e değerlendiren KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu bir ilk olduğuna dikkat çekerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise gerçekleştirilen Zirveyi Aksu Haber’e değerlendirdi.

Genç KASİAD Yönetim Kurulu başkanı İsmail Dinçer’de çok özel bir programı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmekten büyük keyif aldık dedi.

Ekonomi Zirvesine ev sahipliği yapan Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da böylesine özel bir programın şehrin en özel değerlerinden biri olan Başkonuş yaylasında olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Hukukçu Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ise bu tür programların önemine vurgu yaptı.

KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul ise konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.