11 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram önceki kapanışını 923,44 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın ise 1.504,00 işlem görmüştü. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

11 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 920,81 TL

Gram altın satış: 921,00 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.969,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.032,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.989,00 TL

Yarım altın satış: 3.028,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.495,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.514,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.936,00 TL

Tam altın satış: 5.995,00 TL