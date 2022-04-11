11 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu?
11 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde merak ediliyor. yatırım yapmak isteyen kişilerin yanı sıra düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle birçok vatandaş tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 11 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 11 Nisan 2022 altın fiyatları...
Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram önceki kapanışını 923,44 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın ise 1.504,00 işlem görmüştü. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...
11 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 920,81 TL
Gram altın satış: 921,00 TL
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 5.969,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.032,00 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 2.989,00 TL
Yarım altın satış: 3.028,00 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 1.495,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.514,00 TL
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın alış: 5.936,00 TL
Tam altın satış: 5.995,00 TL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|29
|49
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22