12 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Doların, TL karşısında değer kazanmasıyla, gözler altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Gram altın, 12 Kasım Cuma gününe yeşil ve yukarı yönlü ibre ile giriş yaparken; çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında da değer kazandığı görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 593,41 TL, satış fiyatı 593,52 TL olarak güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yüzde 0,52 oranında değer kazanan çeyrek altın, güne alış fiyatı 946,00 TL, satış fiyatı 974,00 TL ile başladı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.892,00 TL, satış fiyatı 1.959,00 TL'ye ulaştı. Yarım altında, yüzde 0,41'lik bir değer kazancı görüldü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.785,00 TL, satış fiyatı ise 3.903,00 TL olarak, haftanın son işlem gününe giriş yaptı.