13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
13 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatlarında son durum... Şu anda 795,87 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 13 Aralık 2021 altın fiyatları...
Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın haftanın son işlem gününü 795 liradan kapatmıştı. Ons altın ise 1.783 dolardan işlem görmekteydi. İşte 13 Aralık Pazartesi altın fiyatları...
13 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
13 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 795,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 795,36 lira satış fiyatı 795,49 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 5.099,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.062,00 TL satış fiyatı 5.159,00 TL üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 2.567,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.534,00 TL alış ve 2.598,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.280,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Aralık itibariyle 1.265,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.295,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Galatasaray
|15
|23
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Karagümrük
|16
|22
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|16
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8