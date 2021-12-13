13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın haftanın son işlem gününü 795 liradan kapatmıştı. Ons altın ise 1.783 dolardan işlem görmekteydi. İşte 13 Aralık Pazartesi altın fiyatları...

13 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 795,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 795,36 lira satış fiyatı 795,49 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.099,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.062,00 TL satış fiyatı 5.159,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.567,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.534,00 TL alış ve 2.598,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.280,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Aralık itibariyle 1.265,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.295,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.