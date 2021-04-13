13 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların yaşanan hareketlilikleri yakından takip ettiği altın piyasasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik, yerini durgunluğa bıraktı. Dalgalı seyrine hala devam eden altın fiyatlarında az da olsa değişimler yaşanıyor. Yarım altın dün kapanışta 1.483 seviyesindeyken, 13 Nisan tarihinde yarım altın güne 1,489 seviyesinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 449,33 TL // SATIŞ: 453,65 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 728,52 TL // SATIŞ: 743,99 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.457 TL // SATIŞ: 1.488 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.944 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.959 TL // SATIŞ: 2.902 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.944 TL // SATIŞ: 3.029 TL

ATA ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.057 TL