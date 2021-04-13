13 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Değerli metaller arasında öne çıkan altınlar, uzun yıllardır birçok insanın dikkatini çekiyor. Yatırımcılar ise altın fiyatlarındaki hareketliliği merak ediyor. Altın fiyatları, dün kapanıştaki seviyesini koruyor. Dün gram altın 454 seviyesinde kapatırken, 13 Nisan günü 453 seviyelerinde güne başladı. Çeyrek altın ise 741 seviyesinde günü kapatırken, bu sabah itibariyle güne 744 seviyelerinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?
EKONOMİ 13.04.2021, 11:43
Yatırımcıların yaşanan hareketlilikleri yakından takip ettiği altın piyasasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik, yerini durgunluğa bıraktı. Dalgalı seyrine hala devam eden altın fiyatlarında az da olsa değişimler yaşanıyor. Yarım altın dün kapanışta 1.483 seviyesindeyken, 13 Nisan tarihinde yarım altın güne 1,489 seviyesinde başladı. Peki, 13 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 449,33 TL // SATIŞ: 453,65 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 728,52 TL // SATIŞ: 743,99 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.457 TL // SATIŞ: 1.488 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.944 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.959 TL // SATIŞ: 2.902 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.944 TL // SATIŞ: 3.029 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.057 TL
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|2. Fenerbahçe
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|3. Galatasaray
|32
|62
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|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
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|32
|50
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|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
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|P
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|29
|60
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|29
|57
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|29
|55
|4. Altay
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|53
|5. Altınordu
|29
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|8. Ümraniye
|29
|41
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|29
|41
|10. Bursaspor
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|35
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|29
|32
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|31
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|30
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|29
|25
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|29
|22
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|8
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|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
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|31
|56
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|47
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|38
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|31
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|32
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|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
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