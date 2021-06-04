135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı açılışında Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. Bu müjdenin ardından doğal gaz keşfinin maddi değeri merak edilmeye başlandı.

MADDİ KARŞILIĞI ÇOK YÜKSEK

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. Doğal gazın bulunduğu dönemdeki parasal karşılığı 85 milyar dolara tekabül ediyordu. Amasra-1'de bulunan doğal gaz ise 135 milyar metreküp olarak tespit edildi. Yeni keşfin maddi karşılığı ise yaklaşık 25-28 milyar dolar civarında bulunuyor.

12 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLİR

Öte yandan Türkiye'nin yıllık ortalama doğal gaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor. Bu doğrultuda 540 milyar metreküplük yeni rezervi Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca, keşif sonrası açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de rezervlerin Türkiye'nin doğal gaz tüketimine bağlı olarak 10 yılın üzerinde ihtiyacı karşılayacağını söyledi.