14 aralık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları güncel alış satış

14 Aralık Salı sabahında çeyrek altın yüzde 0,31 oranında değer kazanırken, gram altındaki yükseliş yüzde 0,19 oranında oldu. Ons altın ise güne neredeyse bir önceki seviyeden başladı ve 1.787,11 dolardan işlem görüyor. İşte, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin 14 Aralık güncel alış satış fiyatları…

14 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 796,41 TL

Gram altın satış fiyatı: 796,55 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.271,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.310,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.545,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.629,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.180,52 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.298,20 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.088,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.223,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 721,25 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 749,14 TL