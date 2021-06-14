14 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan altın fiyatlarında, altının ons fiyatı dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 1.900 seviyesinin altına geriledi ve şu an için 1.862 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 507 seviyesi ile günü açarken, çeyrek altın ise haftaya geçtiğimiz kapanışın üzerinde 832 ile başladı.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Güne 507,49 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,73 azalışla 503,00'dan işlem görüyor.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 832,60 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,71 azalışla 825,44'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 830,72 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.665,19 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,68 azalışla 1.651,33'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.659,35 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.296,80 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,74 azalışla 3.267,49'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Güne 3.390,76 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,71 azalışla 3.361,70'dan işlem görüyor.

Ata Altın ne kadar?

Güne 3.390,76 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,71 azalışla 3.361,60'dan işlem görüyor.

Ziynet Altın ne kadar?

14 Haziran günü Ziynet Altının alış fiyatı 3.299,99 TL, satış fiyatı ise 3.299,99 TL.