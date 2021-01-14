14 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu?
Altın yılın ikinci haftasını da karla kapattı, üçüncü haftasına düşüşle başladı. Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 14 Ocak 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 14 Ocak 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde.
Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Gram altın 14 Ocak Perşembe günü 439 TL'den satılırken 435 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 711, satış fiyatı 725TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.422, satış fiyatı 1.451 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.928 satış fiyatı 2.958 TL,
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