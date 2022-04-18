18 Nisan 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18 Nisan Pazartesi piyasaların açık olduğu haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 18 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

18 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 Nisan günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 843,48 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 18 Nisan 2022 itibariyle gene geçtiğimiz haftanın rakamları ile 843,48 TL alış ve 848,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 677,91 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 681,08 TL alış ve 681,21 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 507,46 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %076 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 510,77 TL alış ve 613,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.