18 Nisan 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
18 Nisan 2022 piyasaların açık olduğu haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...
18 Nisan Pazartesi piyasaların açık olduğu haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 18 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...
18 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
18 Nisan günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 843,48 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 18 Nisan 2022 itibariyle gene geçtiğimiz haftanın rakamları ile 843,48 TL alış ve 848,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 677,91 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 681,08 TL alış ve 681,21 TL satış fiyatına sahip.
14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son kapanışını 507,46 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %076 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 510,77 TL alış ve 613,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Sivasspor
|33
|42
|13. Kayserispor
|33
|42
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25