19 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

19 Nisan Salı piyasaların açık olduğu haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 19 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

19 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

19 Nisan günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 843,48 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 19 Nisan 2022 itibariyle ile 846,1 TL alış ve 851,03 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 684,54 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 679,53 TL alış ve 679,65 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 514,91 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,04 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 510,18 TL alış ve 611,21 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.