19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar? 19 Nisan Pazartesi yani bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için haberimizde güncel son dakiak çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu derledik. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Nisan güncel altın fiyatları alış ve satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 19 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.20'de kaydedilen verilere göre gram altın 460 lita alış ve 462 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada saat 07.20'de kaydedilen güncel verilere göre göre çeyrek altın 739 lira alış ve 755 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Öte yandan başta Cumhuriyet altını fiyatları olmak üzere diğer güncel altın fiyatları ise şöyle:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,85

461,93

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.778,53

1.778,81

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.955,86

3.011,77

YARIM ALTIN FİYATI

1.473,31

1.510,50

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.955,86

3.011,77

ATA ALTIN FİYATI

3.042,07

3.120,77