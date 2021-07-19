19 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle, 20 Temmuz Salı gününden itibaren 23 Temmuz Cuma gününe kadar piyasalar kapalı olacak. Haftayı 500 civarına yakın bir seviyede tamamlayan Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde, günü 818 TL ile açtı. Ons altın ise bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 artışla şu an için 1.814 dolardan işlem görüyor. Peki 19 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Güne 498,90 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 497,41'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,73 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 818,50 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 815,23'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 816,89 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.637,00 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 1.630,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.634,06 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.240,98 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 3.227,60'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.257,57 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Güne 3.333,35 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.323,18'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.362,00 seviyesinde kapattı.

Ata Altın ne kadar?

Güne 3.333,35 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.323,18'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.374,00 seviyesinde kapattı.

Ziynet Altın ne kadar?

19 Temmuz itibariyle Ziynet Altın alış fiyatı 3.184,99 TL, satış fiyatı 3.247,73 TL.