2. el araç fiyatları düşecek mi?

Salgınla birlikte herkesin yaşam tarzları, harcamaları ve ihtiyaçları kökünden değişti. Yaşanılan zorlu günlerin etkisi dünya ekonomisindeki her sektörü derinden yaralarken Sıkıntı içerisindeki sektörlerden biri de otomotiv oldu.

2020 yılının sonuna doğru kısmen çözülen yeni otomobil tedariği ve markaların kampanyaları fiyatları direkt olarak etkileyen en önemli etkenler oldu.

2021 yılında 2. el otomobil piyasasında neler bekleniyor, sektör yöneticilerinden Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal’a sorduk.