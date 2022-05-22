2. el otomobil pazarı cep yakıyor!
Sıfır araçlar cep yakarken vatandaşlar çareyi bir kez daha ikinci el otomobil sektöründe aramaya başladı.
EKONOMİ 22.05.2022, 15:21 22.05.2022, 15:25
Hem aracını satmak hem de araç satın almak isteyen Kahramanmaraş halkı ise otomobil pazarının yolunu tuttu.
Fakat Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikici el otomobil pazarlarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü.
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