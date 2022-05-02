2 Mayıs Güncel Altın Fiyatları!

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 2 Mayıs Pazartesi sabahın düşüşe devam ediyor. Dün 905 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün 899 TL’ye gerilerken, çeyrek altın ise yeniden 1500 TL’nin altına düştü. İşte gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını gibi en çok kullanılan altın çeşitlerinin bugünkü fiyatları…

2 MAYIS 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 899,55 TL

Gram altın satış fiyatı: 899,74 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 818,80 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 850,86 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.469,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.494,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.936,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.989,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.863,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.957,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 829,07 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 837,49 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.885,57 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.886,00 dolar