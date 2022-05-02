2 Mayıs Güncel Altın Fiyatları!
2 Mayıs 2022 Pazartesi sabahında Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlarken, altın piyasasından da haberler gelmeye devam ediyor. Mayıs ayında sakin bir giriş yapan gram altın ve çeyrek altın bayramında ilk gününde hızlı bir düşüş yaşadı ve yatırımcısını şaşırttı. Ons altın ise bugün 1886 dolar seviyesinde işlem görüyor…
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 2 Mayıs Pazartesi sabahın düşüşe devam ediyor. Dün 905 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün 899 TL’ye gerilerken, çeyrek altın ise yeniden 1500 TL’nin altına düştü. İşte gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını gibi en çok kullanılan altın çeşitlerinin bugünkü fiyatları…
2 MAYIS 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 899,55 TL
Gram altın satış fiyatı: 899,74 TL
22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 818,80 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 850,86 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.469,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.494,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 2.936,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2.989,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.863,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.957,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 829,07 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 837,49 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 1.885,57 dolar
Ons altın satış fiyatı: 1.886,00 dolar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26