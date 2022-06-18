2 yıl aradan sonra Venezuela'dan Avrupaya ilk petrol sevkiyatı

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna saldırısından sonra küresel ölçekte başlayan enerji krizi dengeleri değiştirdi.

ABD ve Batı ülkelerinin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması krizi derinleştirdi.

ABD, siyasi nedenlerle ters düştüğü dünyanın en büyük petrol üretici ülkeleri Venezuela ve Suudi Arabistan ile yeniden iyi ilişkiler geliştirme çabasına girdi.

Venezuela'dan Avrupa'ya 2 yıl sonra ilk petrol gemisi

Bu kapsamda, gelecek günlerde ABD-Suudi Arabistan arasında liderler düzeyinde görüşme gerçekleşmesi beklenirken Venezuela yeniden pertol ticareti sistemine dahil oluyor.

Reuters'ın haberine göre İtalyan enerji şirketi Eni'nin Venezuela'dan sipariş ettiği petrolü taşıyan 650 bin varillik dev petrol gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor.

Teslimatın gerçekleşmesi durumunda bu, iki yılın ardından Venezuela'nın Avrupa'ya ilk petrol ihracatı olacak.

İkinci tanker de hazırlanıyor

Reuters'ın haberine göre Venezuela ikinci bir tankerin hazırlıklarını da yapıyor. Bu teslimatın da İspanyol enerji şirketi Repsol için hazırlandığı belirtiliyor.

ABD Mayıs ayında Venezuela'ya uyguladığı bazı yaptırımları gevşetme kararı almıştı.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Chevron'a, Eni'ye ve Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermişti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullanmıştı.