2020’de en çok gram altın kazandırdı

Yatırımcılar 2020 yılında koronavirüsün de etkisiyle güvenli limana sığındı. Ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Döviz kurlarında yaşanan büyük oynaklığın etkisi ile yıla 290,76 liradan başlayan gram altın yolculuğunu 453,51 liradan tamamladı. Gram altının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 56'yı buldu.