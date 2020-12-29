2021 MTV ücretleri belli oldu

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

Öte yandan 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

MTV NE ZAMAN , NASIL ÖDENİR?

MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıya yapılır.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.