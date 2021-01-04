2021 yılının ilk işlem günü rakamları: İşte enflasyon öncesi altın dolar ve euro...

TÜİK Aralık ayı ve 2020 yıllık enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

2021 yılının ilk işlem gününde dolar/TL 7,38 TL'den, Euro/TL 9,04 TL'den, Sterlin/TL 10,10 TL'den işlem görüyor. Gram altın 455 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,40 TL seviyesinde. Bitcoin ise 33 bin 118 dolardan alıcı buluyor.

ONS'u 1.919 dolardan işlem gören altında, gram altın 451/455, çeyrek altın 731/748, Cumhuriyet altını ise 3.010/3.045 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ENFLASYON RAKAMLARINDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi.