2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı

Resmi Gazete'de Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık hedefleri açıklandı. Enflsayonun bu yılı yüzde 16.2 ile tamamlaması bekleniyor. Büyüme 2022’de yüzde 5, 2023’te ve 2024’te yüzde 5.5 olarak öngörülüyor.

EKONOMİ 05.09.2021, 22:23 05.09.2021, 22:49
2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre; 2021buyume tahmini yüzde 9
Ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor
2022 işsizlik hedefi yüzde 12
2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4
2024 hedefi yüzde 10.9
Enflasyon 2021 hedefi yüzde 16.2
2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor

#vade #Recep Tayyip Erdoğan #AksuTV #akautvhaber
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