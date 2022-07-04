2022 temmuz ayı maaş zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran verilerini açıkladı.

Yıllık TÜFE oranının yüzde 78,62 olurken haziran ayında ise artış 4,9 oldu.

Buna göre maaş zamları da belli oldu.

Memur zammı yüzde 41,69, SSK BAĞ-KUR zammı yüzde 42,35

TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞ-KUR emeklisi SSK emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

En düşük memur maaşı 8 bn 877 oldu

Buna göre en düşük memur maaşı 6 bin 341'den 8 bn 877'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 4 bin 289'dan 6 bin TL'ye çıktı.

Açıklanan verilere göre en düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı ise 4 bin 678 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkacak.

BAĞ-Kur esnaf maaşı 4 bin 197 TL

Evde bakım çalışanları 3 bin 340 TL

Yüzde 70 ve üzeri vatandaşların ödemeleri bin 842 TL