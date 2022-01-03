2022’nin ilk iş gününde piyasalar!

Altın fiyatları yatırımcıların 2022’deki ekonomik görünüme odaklanmasıyla yeni yıla son 6 haftanın en yüksek seviyesinde girdi.

Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle 800 TL’ye yakın bir seviyede bulunuyor.

2021'i yükselişle kapatan gram altın fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe 2,9 artışla girdi.

Analistler altın yorumunda yurt içinde dövizdeki oynaklığın altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.