2022’nin ilk iş gününde piyasalar!
Altın fiyatları, yılın ilk haftasında Dolar/TL’deki yükselişe paralel olarak yüksek seyrediyor. Gram altın 800 TL’nin üstüne çıkarken dış piyasada ABD Hazine getirilerindeki artış ve omicroin varyantındaki gelişmeleri izliyor.
EKONOMİ 03.01.2022, 15:33 03.01.2022, 15:42
Altın fiyatları yatırımcıların 2022’deki ekonomik görünüme odaklanmasıyla yeni yıla son 6 haftanın en yüksek seviyesinde girdi.
Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle 800 TL’ye yakın bir seviyede bulunuyor.
2021'i yükselişle kapatan gram altın fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe 2,9 artışla girdi.
Analistler altın yorumunda yurt içinde dövizdeki oynaklığın altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 03 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|18
|31
|8. Brighton
|19
|27
|9. Wolverhampton
|18
|25
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Valencia
|19
|28
|9. Espanyol
|19
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Athletic Bilbao
|19
|24
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|18
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8