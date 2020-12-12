21 milyara yakın alacak yapılandırıldı

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi zıyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

EKONOMİ 12.12.2020, 11:30
21 milyara yakın alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı. Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı.

Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Peşin ödemede vergi borcu anaparaya kadar düşebiliyor

Söz konusu kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor.

Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Ödemeler bankalara yapılabilecek, kartla gerçekleştirilebilecek

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulaması ile yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.

Yapılandırma için başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#ekonomi #Yapılandırma
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