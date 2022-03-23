22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL?
23 Mart Çarşamba günü altın bilezik fiyatları düğün, nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile altın almak isteyen kişiler için uyarıda bulunmuştu. Peki 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
23 Mart 2022 Çarşamba günü altın ve altın bilezik fiyatlar vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından haftanın yakından takip ediyor. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 830,95 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 858,42 TL
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın alış fiyatı: 668,70 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 668,79 TL
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın alış fiyatı: 502,56TL
14 ayar altın satış fiyatı: 602,92 TL
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 916,02 TL
Gram altın satış: 916,21 TL
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 5.950,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.012,00 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 2.984,00 TL
Yarım altın satış: 3.016,00 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 1.490,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.508,00TL
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın alış: 5.931,00 TL
Tam altın satış: 5.989,00 TL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19