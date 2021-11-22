Altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Doların yükselmesiyle beraber altın fiyatları da yükseldi. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 668 TL'ye iğne attı. Peki 22 Kasım gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 20.654,15 TL'den alınıyor, 20.651,65 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının alışı 661,60 satışı 661,08 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 664,09 /663,97

Çeyrek altın alış/satış: 1.081,72 /1.057,73

Yarım altın alış/satış: 2.163,45/ 2.108,85

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.452,00 /4.386,00

Gremse altın alış/satış: 10.817,23 /10.577,33

Ata altın alış/satış: 4.472,44/ 4.363,15

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 21.832,93 /21.419,09

İkibuçuk altın alış/satış: 10.744,45/ 10.577,33

Ziynet altın alış/satış: 4.313,66/ 4.230,93