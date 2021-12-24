24 Aralık Merkez Bankası günlük kur rakamı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıkladı. Merkez Bankası kurlarına göre dolar alışta 11,6738 TL, satışta ise 11,6948 TL, Euro ise alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL olarak açıklandı.