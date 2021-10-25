25 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?
Dolarda görülen değer artışından altın fiyatları da etkileniyor. Ons altın 25 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükseliş ile bin 800 dolardan başlarken gram altın yüzde 1,70 değer kazandı. Dolar ise 25 Ekim gününe yüzde 1,66'lık yükseliş ile başladı. İşte 25 Ekim gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Faizlerde toplamda 200 baz puanlık indirim yapılmasının ardından dolarda yükseliş görüldü. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 5,37 değer kazanan gram altın 550 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. İşte 25 Ekim gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
ONS ALTIN NE KADAR?
25 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükseliş ile başlayan ons altın bin 800 dolar.
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Son 3 haftada yaklaşık yüzde 10 değer kazanan gram altın 562 TL.
SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot altın alış/ satış: 562,25/ 562,41
Çeyrek altın alış/ satış: 875,96/ 895,90
Yarım altın alış/ satış: 1.746,44 /1.791,80
CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış/ satış: 3.632,00/ 3.687,00
Gremse altın alış/ satış: 8.759,55/ 8.959,00
Ata altın alış/ satış: 3.613,32/ 3.704,15
BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Beşli altın alış/ satış: 17.738,09/ 18.082,38
İkibuçuk altın alış/ satış: 8.759,55 /8.898,72
Ziynet altın alış/ satış: 3.503,82/ 3.572,64
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|8
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|O
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|24
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|9
|11
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|11
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|10
|11
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|9
|10
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|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
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|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
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|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
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|O
|P
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|9
|22
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|20
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|7
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|4
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|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
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|16
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|6
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|10
|5
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