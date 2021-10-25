25 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Dolarda görülen değer artışından altın fiyatları da etkileniyor. Ons altın 25 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükseliş ile bin 800 dolardan başlarken gram altın yüzde 1,70 değer kazandı. Dolar ise 25 Ekim gününe yüzde 1,66'lık yükseliş ile başladı. İşte 25 Ekim gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

EKONOMİ 25.10.2021, 09:05
25 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Faizlerde toplamda 200 baz puanlık indirim yapılmasının ardından dolarda yükseliş görüldü. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 5,37 değer kazanan gram altın 550 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. İşte 25 Ekim gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

25 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükseliş ile başlayan ons altın bin 800 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Son 3 haftada yaklaşık yüzde 10 değer kazanan gram altın 562 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/ satış: 562,25/ 562,41
Çeyrek altın alış/ satış: 875,96/ 895,90
Yarım altın alış/ satış: 1.746,44 /1.791,80

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/ satış: 3.632,00/ 3.687,00
Gremse altın alış/ satış: 8.759,55/ 8.959,00
Ata altın alış/ satış: 3.613,32/ 3.704,15

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/ satış: 17.738,09/ 18.082,38
İkibuçuk altın alış/ satış: 8.759,55 /8.898,72
Ziynet altın alış/ satış: 3.503,82/ 3.572,64

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Namaz Vakti 25 Ekim 2021
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1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
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1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
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15. Celta de Vigo 9 7
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18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2