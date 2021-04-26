26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Değerli madenler arasında büyük ilgi gören altın, son günlerde yaşadığı hareketlilik ile dikkat çekiyor. Yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettiği altın fiyatları ise haftaya yükselişle başladı. Gram altın, kapanışta 477 seviyelerinde bulunurken, çeyrek altın ise günü 775 seviyelerinde bitirmişti. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor.
EKONOMİ 26.04.2021, 09:47 26.04.2021, 11:38
Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.137 TL // SATIŞ: 3.240 TL
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Namaz Vakti 26 Nisan 2021
|İmsak
|04:07
|Güneş
|05:36
|Öğle
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|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:24
|Yatsı
|20:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|35
|75
|2. Fenerbahçe
|35
|72
|3. Galatasaray
|35
|69
|4. Trabzonspor
|36
|63
|5. Alanyaspor
|36
|56
|6. Hatayspor
|35
|54
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|35
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Konyaspor
|35
|42
|12. Rizespor
|35
|42
|13. Antalyaspor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kasımpaşa
|36
|37
|17. Başakşehir
|35
|37
|18. Erzurumspor
|36
|37
|19. Kayserispor
|35
|35
|20. Gençlerbirliği
|35
|35
|21. Denizlispor
|35
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Celta de Vigo
|33
|41
|10. Athletic Bilbao
|32
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Elche
|33
|30
|18. Real Valladolid
|32
|29
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|32
|23
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