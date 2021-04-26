26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL

ATA ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.137 TL // SATIŞ: 3.240 TL