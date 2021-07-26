26 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

26 Temmuz altın fiyatları, haftanın ilk gününde oldukça merak ediliyor. Gram altın bu sabah güne 495 seviyesi ile başlarken, çeyrek altın ise dünkü kapanış seviyesine yakın bir seviyeyle güne başladı. Ons altın fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanarak şu an için 1.806 dolardan işlem görüyor. Peki 26 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Güne 495,57 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,34 artışla 497,03'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 500,22 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 813,04 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,34 artışla 815,41'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 813,64 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.626,08 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,33 artışla 1.630,76'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.627,28 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.219,36 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 3.229,47'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.221,74 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Güne 3.311,11 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,37 artışla 3.321,65'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.312,09 seviyesinde kapattı.

Ata Altın ne kadar?

Güne 3.311,11 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 3.321,21'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.312,09 seviyesinde kapattı.