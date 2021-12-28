28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 674 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.136 liradan işlem görmekteydi. İşte 28 Aralık 2021 Salı altın fiyatları...

28 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Aralık Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 674,25 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 677,99 lira satış fiyatı 678,12 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.529,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.375,00 TL satış fiyatı 4.551,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.275,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.184,00 TL alış ve 2.286,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.136,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Aralık itibariyle 1.092,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.142,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.