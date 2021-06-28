28 Haziran Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet Altını ne kadar?

Uzun yıllardır değerli metaller arasında sıkça tercih edilen Altın, günümüzde de takı veya yatırım aracı olarak çeşitli şekillerde vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle Gram altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, 28 Haziran haftasının ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketleri merak ediyor. Çeyrek altın 28 Haziran gününe 824 seviyesinde başlarken, Yarım altın ise güne 1.648 seviyesinde başladı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,04 düşüşle 1.780 dolardan alıcı buluyor.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Güne 502,51 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 501,69'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,67 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 824,43 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 823,09'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 817,59 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.648,86 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 1.646,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.637,34 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.264,45 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.259,20'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.264,67 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Güne 3.357,49 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.352,07'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.365,00 seviyesinde kapattı.

Ata Altını ne kadar?

Güne 3.357,49 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.352,19'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.380,36 seviyesinde kapattı.

Ziynet Altın ne kadar?

28 Haziran gününde Ziynet Altın alış fiyatı 3.208,45 TL, satış fiyatı ise 3.271,63 TL.