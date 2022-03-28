28 Mart Anlık Altın Fiyatları: Gram Altın Haftaya Düşüş ile Başladı
Yeni haftanın ilk saatlerinde canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, yatırım sepetlerinde önemli bir yer tutan altın fiyatlarında yükseliş yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek istiyor. 24 ayar gram altın, dünü 933 lira olarak tamamlamıştı. Serbest piyasada gram altın, yeni haftaya düşüş ile başladı. Peki, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? İşte 28 Mart saat 09.30 itibariyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları…
EKONOMİ 28.03.2022, 10:09 28.03.2022, 10:11
Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?
Gram Altın Alış: 924.28 TL
Gram Altın Satış: 924.60 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar, Kaç TL?
Çeyrek Altın Alış: 1497.13 TL
Çeyrek Altın Satış: 1521.45
Yarım Altın Ne Kadar, Kaç TL?
Yarım Altın Alış: 2.994.01 TL
Yarım Altın Satış: 3.046,64 TL
Cumhuriyet Altını Ne Kadar, Kaç TL?
Cumhuriyet Altını Alış: 6,108.52 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 6,214.37 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar, Kaç TL?
22 Ayar Bilezik Alış: 840.59
22 Ayar Bilezik Satış: 868.75
Namaz Vakti 28 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19