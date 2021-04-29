29 Nisan altın fiyatları 2021! Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları hareketli günlerdir hareketli bir seyir izliyor. Dün gram altın kapanışta 469 seviyesinde işlem görürken güne aynı seviyede başladı. Çeyrek altın ise günü 757 seviyesinde kapatırken günün ilk işlem saatine yükselişle başladı. 769,10 liradan satılıyor. Öte yandan Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu? 29 Nisan altın fiyatları 2021…

EKONOMİ 29.04.2021, 09:39 29.04.2021, 11:10
29 Nisan altın fiyatları 2021! Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediliyor. Altın fiyatlarında 29 Nisan itibariyle yükselişle başladı. Gram altın kapanış seviyesini korurken, çeyrek altın ve yarım altın yüksek bir seyir izliyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre de Türkiye'nin külçe ve sikke olarak altın talebi 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandı. Peki altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 29 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

Altın Fiyatları 29 Nisan 2021

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 465,60TL

SATIŞ: 470,83 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 755 TL

SATIŞ: 772,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.510 TL

SATIŞ: 1.544 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.020 TL

SATIŞ: 3.057 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.019 TL

SATIŞ: 2.958 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.106 TL

SATIŞ: 3.144 TL

ATA ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.064 TL

SATIŞ: 3.171 TL

TÜRKİYE'NİN KÜLÇE ALTIN TALEBİ İKİYE KATLANDI

Türk yatırımcılar ilk çeyrekte 44,3 ton külçe altın aldılar. Geçen yılın aynı dönemine bu rakam 23,3 ton seviyesindeydi.

İlk çeyrekte Türkiye'de külçe ve sikke altına yatırım 18,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu, bir çeyrek dönemde görülen en yüksek ikinci yatırım olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk yarısında altında 14,8 milyar TL yatırım yapılmıştı.

Türkiye'nin mücevher olarak altın talebi de 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9 tona yükseldi. Ancak, mücevher amaçlı altın talebi 2019 ilk çeyreğin yüzde 6 altında kaldı.

#altın #Gram #TL #ekonomi
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