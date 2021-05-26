3-5 bin lira hibe desteğinde başvurular başladı! İşte detaylar...

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ahmet Kuybu şunları söyledi;

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımız üretici firmalarımız çok zor dönemlerden geçmişler ayakta kalabilmek adına çok emek vermişlerdir. Milletimizin ve devletimizin her Derdine Çare Bulan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın Esnaf ve Sanatkârlarımız için açıklamış olduğu yeni destek paketleri ve teşvikleri kısmen de olsa esnaf kardeşlerimize bir nefes bir can suyu olmuştur.

Bu bağlamda devlet büyüklerimize sesimizi duyurabilmenin, uğraşlarımıza ihtiyaçlarımıza kısmen de olsa karşılık bulmanın huzurunu yaşıyoruz. Her ne kadar canımız sağlığımızın için alınan bazı kararlar bize zor zamanlar yaşatmış olsa da devletimizin yanımızda yardımımızda olması bize güven vermektedir.

Güvenilir yarınlara daha sağlam adımlarla ilerlemek için devletimizin sağlamış olduğu desteklerden teşviklerden faydalanırken gerekli hassasiyeti göstermeli ve birlik beraberlik anlayışı içerisinde hareket etmeli elimizden geldiğince yerel esnaflarımıza destek olmalı ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.