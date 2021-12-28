3 zincir marketten "indirim" duyurusu

Döviz kurunda aşağı yönlü hareket etiket fiyatlarına yansımaya başladı. Zincir marketlerden indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Bir zincir market üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığını duyurdu.

"Yeni fiyatlar hiç bekletilmeden etiketlere yansıtıldı"

Tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Açıklamada ambalaj girdisi gibi maliyetlerin de kontrol altına alınabilmesi halinde indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulandı. Un, yağ, şeker gibi temel ürünlerde yeni fiyatların hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtıldığına dikkat çekildi.

İndirimlerin artarak devam edeceği vurgulandı

Bir diğer zincir marketten yapılan açıklamada ise belirli ürünlerde yüzde 30'a varan indirim gerçekleştirildiği belirtildi. Süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, çay, un, tuvalet kağıdı ve daha pek çok üründe etiketlerde indirim uygulandı.

Açıklamada, tedarikçilerden döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyat güncellemesi talep edildiği de belirtildi. Tedarikçilerden gelen dönüşlere göre indirimlerin artarak devam edileceği kaydedildi.

"Yüzde 8 ile 40 arasında değişen indirim uygulandı"

Başka bir zincir market ise 24 Aralık'tan itibaren 40'tan fazla üründe indirim yapıldığını açıkladı. İndirim oranlarının yüzde 8 ile yüzde 40 arasında değiştiği belirtildi.