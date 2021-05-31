31 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatında ise bir yükseliş hakim. Ons altın yüzde 0,16 değer kazanarak bugün itibariyle 1.906,30 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altından sonra ülkemizde en çok tercih edilen çeyrek altın ise yukarı yönlü hareketini hızlandırmış durumda. Haftayı 850 seviyelerinde kapatan çeyrek altın, yeni haftaya yükselişle başladı.

Bugün yurt içinde TÜİK'in açıklayacağı Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ve Kabine Toplantısı'nda çıkacak normalleşme kararları takip edilecek.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 526,41 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,40 artışla 526,33'dan işlem görüyor. Gram Altın, günü 524,46 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Güne 863,64 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,41 artışla 863,52'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 851,93 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Güne 1.727,28 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,40 artışla 1.726,96'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.703,86 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Güne 3.419,71 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 3.417,71'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.397,30 seviyesinde kapattı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Güne 3.517,18 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,36 artışla 3.514,95'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.502,00 seviyesinde kapattı.

ATA ALTIN NE KADAR?

Güne 3.517,18 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,38 artışla 3.515,94'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

31 Mayıs günü Ziynet altının alış fiyatı 3.328,67 TL, satış fiyatı ise 3.396,18 TL.