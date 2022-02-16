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3600 ek göstergede ilk toplantı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin, "İlk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

EKONOMİ 16.02.2022, 13:41 16.02.2022, 13:43
3600 ek göstergede ilk toplantı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısına başkanlık yaptı.

3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını anımsatan Bilgin, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi. Bakanlık bünyesinde bugüne kadar konuyla ilgili teknik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bilgin, konunun bakanlıklarının yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi bazı kamu kurumlarını da ilgilendirdiğine değindi.

Kamuda çalışan herkesin 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin beklentileri olduğuna dikkati çeken Bilgin, meseleyi sosyal paydaş olan sendikaların da yer alacağı komisyonda ele alacaklarını aktardı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun çalışanlar açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kamu personel sisteminde çok eskiden reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücret ve emeklilik de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içerisinden çıkılmaz hale gelmiş, eşitsizlikler meydana gelmiş, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlenmesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele aldık."

Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde 3600 ek gösterge meselesinin daha da önem kazandığını belirten Bilgin, salgının tüm dünyada ekonomik dalgalanmaya yol açtığını hatırlattı.

"Bakanlığımız, çalışanları korumakla görevli bir bakanlık"

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik problemlerin aşılması konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Bilgin, yeni ekonomi modeli çerçevesinde uygulanan politikaların, bu sorunların aşılması için Türkiye'nin önündeki önemli bir imkan olduğunu ifade etti.

Paketin uygulanma sürecini hızlandırarak ekonomi sorunlarını daha etkin çözme imkanına sahip olacaklarını dile getiren Bilgin, ekonomi alanında son açıklanan büyüme rakamlarının da buna işaret ettiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli bir bakanlık olduğunu anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, çalışanları korumakla görevli bir bakanlık. Geçtiğimiz dönem uyguladığımız bu yaklaşımla yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikalar devreye sokarak toplumun krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri de devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam bu toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ama ona karşı da başka tedbirleri devreye soktuk. Biliyorsunuz enflasyon farkını vermekle kalmadık, sosyal denge desteği verdik. Netice itibarıyla emeklilerimizin 1500 lira olan emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkartarak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirerek tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunlara ilaveleri yapacağız. Yıllık enflasyon yüzde 36 iken, biz altı aylık enflasyon için yüzde 31 zam yaptık. Temmuzda da benzeri bir durumda karşı karşıya kaldığımız zaman temmuzda da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

"Nihai karar birkaç toplantının ardından verilecek"

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nda hem kamu hem sosyal tarafların olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunu bu sene içerisinde çözüleceğini söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim."

Tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasıyla büyük bir adım atıldığını ifade eden Bilgin, "3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki, adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır." dedi.

Toplantı, Bilgin ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Ertuğrul Soysal, Adnan Ertem, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve Memur-Sen yetkilileri katıldı.

Öte yandan, 3600 Ek Gösterge Komisyonunun ikinci toplantısının 16 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. 
Ek gösterge unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyor

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin #3600 ek gösterge
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