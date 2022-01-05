5 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek-Gram altın fiyatları alış ve satış rakamları...
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün günü 770-780 lira bandında sürdüren 24 ayar külçe altının gram fiyatı Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu dakikalarda hareketlendi. Altın fiyatları an itibariyle 797,99 satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor. Fiyatların Borsa İstanbul işleme açıldıktan sonra nasıl yön bulacağı ise ilerleyen dakikalarda belli olacak.
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi yeni yılın ilk işlem gününde enflasyon rakamlarının açıklanacak olması ve kurda yaşanan hareketliliğe bağlı olarak Gram altın rakamlar açıklanmadan hemen önce yeniden 800 lira sınırını aştı. Bu seviyede uzun süre tutunamayan gram altın yeniden 770 lira seviyelerine kadar geriledi. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 770 -780 lira seviyesinden günü tamamladı. Peki Çeyrek-Yarım ve Tam altın ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
774,93TL alış 797,99 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 1.259 TL alış 1.310 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
2.518 TL alış 2.623 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
5.037 TL alış 5.225 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram fiyatı 704,13 TL alış 744,04 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8