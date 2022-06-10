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6 maddede ekonomide yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası tarafınca açıklanan 6 maddelik yeni kararların detayları belli oldu.

EKONOMİ 10.06.2022, 09:41 10.06.2022, 09:45
6 maddede ekonomide yeni kararlar

Dövizdeki hareketlilik ve enflasyon üzerine çalışmalar başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam saatlerinde ekonomiyle ilgili yeni önlemleri açıkladı.

Bakanlıkla beraber BDDK, SPK ve Merkez Bankası da yeni adımlar attı.

Buna göre; Gelire Endeksli Senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili birtakım değişiklikler yapıldı.

Değişikliklerle ilgili tüm detaylar ise şu şekilde;

Gelire Endeksli Senet (GES)

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan gelire endeksli senetler, ülke genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak.

Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek.

Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecek.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.

GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.

Tüketici kredisine vade sınırı

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirledi.

Emtia pazarı kuruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu.

BIST bünyesinde kurulan Emtia Borsası ile emtia yatırımı yapmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak.

Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi demir, çelik, gümüş, bakır gibi emtiaların ihracı halinde işlem görmesi için altyapı oluşturuldu.

Yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler bu işlem için SPK'ye ihraç ücreti ödemek zorunda iken, alınan kararla bu şirketler bahsi geçen ücreti ödeme yükümlülüğünden kurtularak, şirketlerini büyütmek için yurt dışında elde ettikleri halka arz kaynaklarını şirketlerine aktarmada kolaylık yaşayacak.

Halka arzlarda ücret indirimine gidildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirim uygulandığını bildirdi.

Yurt içinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, sağladıkları kaynak büyüklüğüne göre SPK'ye ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90’a varan indirim sağlayacak.

Sağlanan bu kaynakla şirketler yurt dışı roadshow ve benzeri tanıtım faaliyetlerini finanse edebilecek.

Ayrıca şirketlerin SPK hükümlerine göre, yurt dışından sağlayacakları kaynaklar için çıkarmış oldukları borçlanma senetleri ve benzer sermaye piyasası araçları için SPK’ye ödenen ücretlerinde yarı yarıya indirim sağlandı.

Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20’sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50, yüzde 40'ına tekabül etmesi halinde ise yüzde 90 indirim uygulanacak.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltti.

Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı güncellendi

BDDK'ya göre; limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.

#Hazine ve Maliye Bakanlığı #BDDK #SPK #Merkez Bankası #Aksu Tv #aksu tv haber
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