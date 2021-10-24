60 Bin TL'lik zam riski ortaya çıktı! Faiz indirimi otomobil fiyatlarını artıracak mı?
Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Vergi dilimi sınırında kalan modellerde 60 bin TL'lik zam riski ortaya çıktı. Bazı markalar ise fiyatları güncellemeye başladı. İşte detaylar.
EKONOMİ 24.10.2021, 11:54 24.10.2021, 12:05
Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası döviz rekor kırdı. Euro kurundaki rekor seviyelerin ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Vergi dilimi sınırında kalan modellerde 60 bin TL'lik zam riski ortaya çıktı. Bazı markalar ise fiyatları güncellemeye başladı.
Euro kurundaki değişim, otomobil piyasasını da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki, Türkiye'de satılan tüm otomobillerin fiyatları önce euro kuru, sonrasında ise ÖTV ve KDV gibi vergiler ile şekilleniyor.
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
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|Güneş
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|Yatsı
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
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|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Konyaspor
|10
|17
|6. Karagümrük
|9
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|7. Galatasaray
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|17
|8. Alanyaspor
|9
|17
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|10
|15
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Gaziantep FK
|10
|12
|12. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|13. Kayserispor
|10
|11
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|9
|10
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|9
|9
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|9
|9
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|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|8
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|12
|9. Boluspor
|9
|11
|10. Gençlerbirliği
|8
|11
|11. Menemenspor
|10
|11
|12. İstanbulspor
|9
|10
|13. Denizlispor
|9
|10
|14. Altınordu
|9
|10
|15. Adanaspor
|10
|9
|16. Manisa FK
|10
|9
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|8
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Man City
|9
|20
|3. Liverpool
|8
|18
|4. Brighton
|9
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|13
|11. Brentford
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Athletic Bilbao
|9
|16
|8. Barcelona
|8
|15
|9. Real Betis
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|9
|5
|20. Getafe
|9
|2
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