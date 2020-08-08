8 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki dengenin en önemli konularından bir tanesi altın fiyatları olmaktadır. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar?

8 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.240,40

SATIŞ: 3.455,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00

SATIŞ: 3.264,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.108,92

SATIŞ: 3.171,77

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.572,90

SATIŞ: 1.690,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 788,90

SATIŞ: 845,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90

SATIŞ: 477,15