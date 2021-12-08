8 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?
Dolarda görülen hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın 780,78 TL'den alınıyor. Merkez Bankası piyasaya ikinci kez müdahale edileceğini açıklarken gözler 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek TCMB tarafından alınacak faiz kararına çevrildi. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Gram altın 781,63 TL'den alınıyor. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz cuma, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın TL bazında 24.178,97 TL'den alınıp 24.248,95 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise alışı bin 788, satışı 1.788,96 dolar.
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın 780,78 TL'den alınıp 781,63 TL'den satılıyor.
SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot altın alış/satış: 778,44 /778,56
Çeyrek altın alış/satış: 1.249,25 /1.277,96
Yarım altın alış/satış: 2.490,69 /2.555,92
CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış/satış: 5.173,00 /5.251,00
Gremse altın alış/satış: 12.492,50 /12.779,60
Ata altın alış/satış: 5.153,15 /5.283,80
BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Beşli altın alış/satış: 25.297,30 /25.793,69
İkibuçuk altın alış/satış: 12.492,50 /12.693,62
Ziynet altın alış/satış: 4.997,00/ 5.096,21
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