Açıklamaların ardından Dolar/TL'de son durum

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları açıkladı.

Açıklanan kararlar;

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.



- BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.



- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmenin ardından 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru, yurt dışı piyasalarda 16.80 seviyelerine kadar gerilemişti.

Yeni ekonomik adımların açıklamasının ardından Dolar/TL tekrar 17.00 TL'nin üzerini gördü.

Dolar/TL saat 08.30 itibarıyla 17.25 liradan işlem görüyor.



Açıklama sonrasında, 18.35 seviyelerinde işlem gören Euro/TL ise yurt dışı piyasalarda 18,00 seviyesinin altını gördü. Euro TL saat 08.30 itibarıyla 18.34'ten işlem görüyor.