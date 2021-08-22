Adıyaman'ın 'geven' balında yüksek rekolte bekleniyor
Ülke genelinde kuraklık yaşanmasına rağmen Adıyaman'ın da içinde olduğu bazı bölgeler arıcılık alanında iyi bir dönem geçirdi.
En önemli gelir kaynağı arıcılık olan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üretilen tescilli geven balındaki rekolte artışı üreticinin yüzünü güldürdü.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer, "Tarımsal alanda yaşadığımız kuraklık, bal verimini olumsuz etkilemedi, tam tersine bal üretiminde artışlar bekliyoruz." dedi
BAL ÜRETİMİNDE YÜZDE 15 ARTIŞ
Adıyaman genelindeki arıcılık ve bal üretimi hakkında bilgi veren Tuncer, "2020'de il genelinde 63 bin 450 kovandan 631 ton bal aldık. Bu yılki veri çalışmalarımız henüz devam ediyor ama geçen yıla göre bu yıl yüzde 15 artış bekliyoruz." diye konuştu.
İLÇEDE 35 BİN ARILI KOVAN BULUNUYOR
Sincik Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar da ilçenin gelir kaynaklarından en önemlisinin arıcılık olduğunu ifade etti.
İLÇEDE TARIM ALANI AZ
Bu yıl Arıkonak köyünde bal hasadına başladıklarını dile getiren Akar, "İlçede tarımsal alanın az olması nedeniyle vatandaşlar balcılıkla geçimini sağlıyor. Burada büyük ve küçükbaş hayvancılık ve aynı zamanda arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze kayıtlı 35 bin arılı kovan varlığımız bulunmaktadır. Arıcılarımız bu sezon rekoltede geçen yıla göre artış bekliyor. Arıcılık faaliyetlerine çeşitli projelerimizle devam ediyoruz."
SİNCİK GEVEN BALI MARKA TESCİLİ ALDI
İlçede bitki florası bakımdan geven çiçeğinin yoğun olduğunu belirten Akar, 2016'da ilçede üretilen geven balına "Sincik Geven Balı" adıyla marka tescil belgesi aldıklarını hatırlattı.
Arıkonak köyünde arıcılık yapan Muhtar Mehmet Işık ise "Bu yıl köyümüzde hasada başladık, rekolte yüksek. İstediğimiz verimi inşallah alacağız. Balımız tamamen organik olduğu için il dışından ve yurt dışından sipariş alıyoruz." diye konuştu.
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